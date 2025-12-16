Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.68 × 50 ICMarketsSC-Live04 1.23 × 201 ICMarketsSC-Live24 1.32 × 38 TradeMaxGlobal-Live10 1.50 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 1.60 × 5 Exness-Real9 2.47 × 163 TMGM.TradeMax-Live10 3.00 × 2 TradeMaxGlobal-Demo 3.01 × 101 Axi-US09-Live 3.33 × 3 Exness-Real16 4.00 × 1 EagleFX-Live 5.33 × 3 Varchev-Real 6.86 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya