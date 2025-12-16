- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.65 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
3.55 EUR (653 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3.55 EUR (8)
Sharpe oranı:
5.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.59%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.44 EUR
Ortalama kâr:
0.44 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
1.30% (6.53 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|1
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|0
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|159
|USDJPY
|169
|AUDJPY
|82
|CADJPY
|81
|NZDJPY
|82
|GBPUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.65 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.68 × 50
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.32 × 38
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.60 × 5
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
EagleFX-Live
|5.33 × 3
|
Varchev-Real
|6.86 × 7
