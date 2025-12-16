- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
57 (74.02%)
亏损交易:
20 (25.97%)
最好交易:
70.53 EUR
最差交易:
-14.05 EUR
毛利:
151.29 EUR (6 673 pips)
毛利亏损:
-83.96 EUR (6 694 pips)
最大连续赢利:
13 (6.00 EUR)
最大连续盈利:
93.44 EUR (2)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
50.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
95
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.94
长期交易:
39 (50.65%)
短期交易:
38 (49.35%)
利润因子:
1.80
预期回报:
0.87 EUR
平均利润:
2.65 EUR
平均损失:
-4.20 EUR
最大连续失误:
7 (-71.52 EUR)
最大连续亏损:
-71.52 EUR (7)
每月增长:
13.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.11 EUR
最大值:
71.52 EUR (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.11% (71.52 EUR)
净值:
47.53% (253.97 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|11
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|26
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|7
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|-4.2K
|EURJPY
|496
|AUDJPY
|392
|USDJPY
|545
|EURGBP
|229
|EURAUD
|417
|NZDJPY
|413
|EURUSD
|342
|EURCAD
|236
|USDCAD
|252
|NZDUSD
|235
|NZDCAD
|242
|GBPUSD
|253
|AUDUSD
|88
|AUDCAD
|80
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.53 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +6.00 EUR
最大连续亏损: -71.52 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
