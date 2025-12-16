SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CORE 6 CUS
Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
57 (74.02%)
Negociações com perda:
20 (25.97%)
Melhor negociação:
70.53 EUR
Pior negociação:
-14.05 EUR
Lucro bruto:
151.29 EUR (6 673 pips)
Perda bruta:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (6.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.44 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
50.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
39 (50.65%)
Negociações curtas:
38 (49.35%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
0.87 EUR
Lucro médio:
2.65 EUR
Perda média:
-4.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-71.52 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-71.52 EUR (7)
Crescimento mensal:
13.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.11 EUR
Máximo:
71.52 EUR (13.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.11% (71.52 EUR)
Pelo Capital Líquido:
47.53% (253.97 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 11
EURJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 26
EURJPY 6
AUDJPY 4
USDJPY 3
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURUSD 7
EURCAD 3
USDCAD 3
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 3
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY -4.2K
EURJPY 496
AUDJPY 392
USDJPY 545
EURGBP 229
EURAUD 417
NZDJPY 413
EURUSD 342
EURCAD 236
USDCAD 252
NZDUSD 235
NZDCAD 242
GBPUSD 253
AUDUSD 88
AUDCAD 80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.53 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +6.00 EUR
Máxima perda consecutiva: -71.52 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Sem comentários
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
