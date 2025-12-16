- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
57 (74.02%)
Negociações com perda:
20 (25.97%)
Melhor negociação:
70.53 EUR
Pior negociação:
-14.05 EUR
Lucro bruto:
151.29 EUR (6 673 pips)
Perda bruta:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (6.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.44 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
50.64%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
39 (50.65%)
Negociações curtas:
38 (49.35%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
0.87 EUR
Lucro médio:
2.65 EUR
Perda média:
-4.20 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-71.52 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-71.52 EUR (7)
Crescimento mensal:
13.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
26.11 EUR
Máximo:
71.52 EUR (13.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.11% (71.52 EUR)
Pelo Capital Líquido:
47.53% (253.97 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY
|11
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY
|26
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|7
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY
|-4.2K
|EURJPY
|496
|AUDJPY
|392
|USDJPY
|545
|EURGBP
|229
|EURAUD
|417
|NZDJPY
|413
|EURUSD
|342
|EURCAD
|236
|USDCAD
|252
|NZDUSD
|235
|NZDCAD
|242
|GBPUSD
|253
|AUDUSD
|88
|AUDCAD
|80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.53 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +6.00 EUR
Máxima perda consecutiva: -71.52 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Coinexx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
EagleFX-Live
|2.44 × 9
Exness-Real9
|2.47 × 163
Varchev-Real
|3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
567
EUR
EUR
2
100%
77
74%
100%
1.80
0.87
EUR
EUR
48%
1:500