- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
57 (74.02%)
損失トレード:
20 (25.97%)
ベストトレード:
70.53 EUR
最悪のトレード:
-14.05 EUR
総利益:
151.29 EUR (6 673 pips)
総損失:
-83.96 EUR (6 694 pips)
最大連続の勝ち:
13 (6.00 EUR)
最大連続利益:
93.44 EUR (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
50.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
39 (50.65%)
短いトレード:
38 (49.35%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
0.87 EUR
平均利益:
2.65 EUR
平均損失:
-4.20 EUR
最大連続の負け:
7 (-71.52 EUR)
最大連続損失:
-71.52 EUR (7)
月間成長:
13.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.11 EUR
最大の:
71.52 EUR (13.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.11% (71.52 EUR)
エクイティによる:
47.53% (253.97 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CADJPY
|11
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CADJPY
|26
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|7
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CADJPY
|-4.2K
|EURJPY
|496
|AUDJPY
|392
|USDJPY
|545
|EURGBP
|229
|EURAUD
|417
|NZDJPY
|413
|EURUSD
|342
|EURCAD
|236
|USDCAD
|252
|NZDUSD
|235
|NZDCAD
|242
|GBPUSD
|253
|AUDUSD
|88
|AUDCAD
|80
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.53 EUR
最悪のトレード: -14 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +6.00 EUR
最大連続損失: -71.52 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
13%
0
0
USD
USD
567
EUR
EUR
2
100%
77
74%
100%
1.80
0.87
EUR
EUR
48%
1:500