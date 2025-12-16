シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CORE 6 CUS
Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
57 (74.02%)
損失トレード:
20 (25.97%)
ベストトレード:
70.53 EUR
最悪のトレード:
-14.05 EUR
総利益:
151.29 EUR (6 673 pips)
総損失:
-83.96 EUR (6 694 pips)
最大連続の勝ち:
13 (6.00 EUR)
最大連続利益:
93.44 EUR (2)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
50.64%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
39 (50.65%)
短いトレード:
38 (49.35%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
0.87 EUR
平均利益:
2.65 EUR
平均損失:
-4.20 EUR
最大連続の負け:
7 (-71.52 EUR)
最大連続損失:
-71.52 EUR (7)
月間成長:
13.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
26.11 EUR
最大の:
71.52 EUR (13.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.11% (71.52 EUR)
エクイティによる:
47.53% (253.97 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CADJPY 11
EURJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CADJPY 26
EURJPY 6
AUDJPY 4
USDJPY 3
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURUSD 7
EURCAD 3
USDCAD 3
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 3
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CADJPY -4.2K
EURJPY 496
AUDJPY 392
USDJPY 545
EURGBP 229
EURAUD 417
NZDJPY 413
EURUSD 342
EURCAD 236
USDCAD 252
NZDUSD 235
NZDCAD 242
GBPUSD 253
AUDUSD 88
AUDCAD 80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.53 EUR
最悪のトレード: -14 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +6.00 EUR
最大連続損失: -71.52 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
レビューなし
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください