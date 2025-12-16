- 자본
트레이드:
476
이익 거래:
359 (75.42%)
손실 거래:
117 (24.58%)
최고의 거래:
70.53 EUR
최악의 거래:
-100.83 EUR
총 수익:
767.88 EUR (45 385 pips)
총 손실:
-967.75 EUR (36 842 pips)
연속 최대 이익:
20 (21.69 EUR)
연속 최대 이익:
93.44 EUR (2)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
478.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.31
롱(주식매수):
282 (59.24%)
숏(주식차입매도):
194 (40.76%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-0.42 EUR
평균 이익:
2.14 EUR
평균 손실:
-8.27 EUR
연속 최대 손실:
11 (-633.97 EUR)
연속 최대 손실:
-633.97 EUR (11)
월별 성장률:
-43.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
261.29 EUR
최대한의:
637.71 EUR (72.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.76% (637.71 EUR)
자본금별:
93.53% (559.02 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|193
|EURJPY
|37
|EURAUD
|33
|USDJPY
|28
|EURCAD
|27
|AUDJPY
|25
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|20
|NZDJPY
|18
|USDCAD
|16
|NZDCAD
|14
|AUDCAD
|14
|NZDUSD
|12
|CADJPY
|11
|EURGBP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|235
|EURJPY
|-702
|EURAUD
|28
|USDJPY
|21
|EURCAD
|22
|AUDJPY
|22
|AUDUSD
|28
|GBPUSD
|23
|NZDJPY
|14
|USDCAD
|11
|NZDCAD
|15
|AUDCAD
|8
|NZDUSD
|12
|CADJPY
|26
|EURGBP
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|11K
|EURJPY
|-11K
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.9K
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.3K
|NZDJPY
|1.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|143
|AUDCAD
|677
|NZDUSD
|977
|CADJPY
|-4.2K
|EURGBP
|304
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +70.53 EUR
최악의 거래: -101 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +21.69 EUR
연속 최대 손실: -633.97 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
