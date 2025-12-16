시그널섹션
Valentin Woite

CORE 6

Valentin Woite
0 리뷰
5
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -40%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
476
이익 거래:
359 (75.42%)
손실 거래:
117 (24.58%)
최고의 거래:
70.53 EUR
최악의 거래:
-100.83 EUR
총 수익:
767.88 EUR (45 385 pips)
총 손실:
-967.75 EUR (36 842 pips)
연속 최대 이익:
20 (21.69 EUR)
연속 최대 이익:
93.44 EUR (2)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
478.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.31
롱(주식매수):
282 (59.24%)
숏(주식차입매도):
194 (40.76%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-0.42 EUR
평균 이익:
2.14 EUR
평균 손실:
-8.27 EUR
연속 최대 손실:
11 (-633.97 EUR)
연속 최대 손실:
-633.97 EUR (11)
월별 성장률:
-43.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
261.29 EUR
최대한의:
637.71 EUR (72.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.76% (637.71 EUR)
자본금별:
93.53% (559.02 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 193
EURJPY 37
EURAUD 33
USDJPY 28
EURCAD 27
AUDJPY 25
AUDUSD 21
GBPUSD 20
NZDJPY 18
USDCAD 16
NZDCAD 14
AUDCAD 14
NZDUSD 12
CADJPY 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 235
EURJPY -702
EURAUD 28
USDJPY 21
EURCAD 22
AUDJPY 22
AUDUSD 28
GBPUSD 23
NZDJPY 14
USDCAD 11
NZDCAD 15
AUDCAD 8
NZDUSD 12
CADJPY 26
EURGBP 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 11K
EURJPY -11K
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.9K
EURCAD 1.5K
AUDJPY 1.3K
AUDUSD 1.2K
GBPUSD 1.3K
NZDJPY 1.2K
USDCAD 1.3K
NZDCAD 143
AUDCAD 677
NZDUSD 977
CADJPY -4.2K
EURGBP 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +70.53 EUR
최악의 거래: -101 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +21.69 EUR
연속 최대 손실: -633.97 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
리뷰 없음
2026.01.19 00:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.18 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 11:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 20:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 18:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 07:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 02:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 02:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 04:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 03:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.13 01:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
복제

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.