Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.65 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.55 EUR (653 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
8 (3.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.55 EUR (8)
Indice di Sharpe:
5.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.59%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.44 EUR
Profitto medio:
0.44 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.30% (6.53 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|1
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|0
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|159
|USDJPY
|169
|AUDJPY
|82
|CADJPY
|81
|NZDJPY
|82
|GBPUSD
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.65 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.68 × 50
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.32 × 38
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.60 × 5
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
EagleFX-Live
|5.33 × 3
|
Varchev-Real
|6.86 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
504
EUR
EUR
1
100%
8
100%
100%
n/a
0.44
EUR
EUR
1%
1:500