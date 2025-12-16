SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 6 CUS
Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
57 (74.02%)
Verlusttrades:
20 (25.97%)
Bester Trade:
70.53 EUR
Schlechtester Trade:
-14.05 EUR
Bruttoprofit:
151.29 EUR (6 673 pips)
Bruttoverlust:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (6.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.44 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
50.64%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
86
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
39 (50.65%)
Short-Positionen:
38 (49.35%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.65 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.20 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-71.52 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.52 EUR (7)
Wachstum pro Monat :
13.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
26.11 EUR
Maximaler:
71.52 EUR (13.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.11% (71.52 EUR)
Kapital:
47.53% (253.97 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CADJPY 11
EURJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CADJPY 26
EURJPY 6
AUDJPY 4
USDJPY 3
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURUSD 7
EURCAD 3
USDCAD 3
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 3
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CADJPY -4.2K
EURJPY 496
AUDJPY 392
USDJPY 545
EURGBP 229
EURAUD 417
NZDJPY 413
EURUSD 342
EURCAD 236
USDCAD 252
NZDUSD 235
NZDCAD 242
GBPUSD 253
AUDUSD 88
AUDCAD 80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.53 EUR
Schlechtester Trade: -14 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.52 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.