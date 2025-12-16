SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CORE 6 CUS
Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
8 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.65 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
3.55 EUR (653 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
8 (3.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3.55 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
5.71
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.25%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
3 (37.50%)
Courts trades:
5 (62.50%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.44 EUR
Bénéfice moyen:
0.44 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
1.30% (6.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 1
USDJPY 1
AUDJPY 0
CADJPY 0
NZDJPY 0
GBPUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 159
USDJPY 169
AUDJPY 82
CADJPY 81
NZDJPY 82
GBPUSD 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.65 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +3.55 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.68 × 50
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.32 × 38
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.60 × 5
Exness-Real9
2.47 × 163
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
Exness-Real16
4.00 × 1
EagleFX-Live
5.33 × 3
Varchev-Real
6.86 × 7
Aucun avis
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

