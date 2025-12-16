SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CORE 6 CUS
Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 13%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
57 (74.02%)
Transacciones Irrentables:
20 (25.97%)
Mejor transacción:
70.53 EUR
Peor transacción:
-14.05 EUR
Beneficio Bruto:
151.29 EUR (6 673 pips)
Pérdidas Brutas:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (6.00 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
93.44 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
50.64%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
39 (50.65%)
Transacciones Cortas:
38 (49.35%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
0.87 EUR
Beneficio medio:
2.65 EUR
Pérdidas medias:
-4.20 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-71.52 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.52 EUR (7)
Crecimiento al mes:
13.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
26.11 EUR
Máxima:
71.52 EUR (13.11%)
Reducción relativa:
De balance:
13.11% (71.52 EUR)
De fondos:
47.53% (253.97 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 11
EURJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 26
EURJPY 6
AUDJPY 4
USDJPY 3
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURUSD 7
EURCAD 3
USDCAD 3
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 3
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY -4.2K
EURJPY 496
AUDJPY 392
USDJPY 545
EURGBP 229
EURAUD 417
NZDJPY 413
EURUSD 342
EURCAD 236
USDCAD 252
NZDUSD 235
NZDCAD 242
GBPUSD 253
AUDUSD 88
AUDCAD 80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.53 EUR
Peor transacción: -14 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +6.00 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -71.52 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
