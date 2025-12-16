- Прирост
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
57 (74.02%)
Убыточных трейдов:
20 (25.97%)
Лучший трейд:
70.53 EUR
Худший трейд:
-14.05 EUR
Общая прибыль:
151.29 EUR (6 673 pips)
Общий убыток:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (6.00 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.44 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
50.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
39 (50.65%)
Коротких трейдов:
38 (49.35%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.87 EUR
Средняя прибыль:
2.65 EUR
Средний убыток:
-4.20 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-71.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.52 EUR (7)
Прирост в месяц:
13.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.11 EUR
Максимальная:
71.52 EUR (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.11% (71.52 EUR)
По эквити:
47.53% (253.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|11
|EURJPY
|9
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|5
|EURCAD
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|26
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURGBP
|8
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|2
|EURUSD
|7
|EURCAD
|3
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|-4.2K
|EURJPY
|496
|AUDJPY
|392
|USDJPY
|545
|EURGBP
|229
|EURAUD
|417
|NZDJPY
|413
|EURUSD
|342
|EURCAD
|236
|USDCAD
|252
|NZDUSD
|235
|NZDCAD
|242
|GBPUSD
|253
|AUDUSD
|88
|AUDCAD
|80
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.53 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +6.00 EUR
Макс. убыток в серии: -71.52 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Нет отзывов
