Valentin Woite

CORE 6 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 13%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
57 (74.02%)
Убыточных трейдов:
20 (25.97%)
Лучший трейд:
70.53 EUR
Худший трейд:
-14.05 EUR
Общая прибыль:
151.29 EUR (6 673 pips)
Общий убыток:
-83.96 EUR (6 694 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (6.00 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.44 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
50.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
96
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
39 (50.65%)
Коротких трейдов:
38 (49.35%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.87 EUR
Средняя прибыль:
2.65 EUR
Средний убыток:
-4.20 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-71.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.52 EUR (7)
Прирост в месяц:
13.47%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.11 EUR
Максимальная:
71.52 EUR (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.11% (71.52 EUR)
По эквити:
47.53% (253.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 11
EURJPY 9
AUDJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 5
EURCAD 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 3
AUDUSD 3
AUDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 26
EURJPY 6
AUDJPY 4
USDJPY 3
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURUSD 7
EURCAD 3
USDCAD 3
NZDUSD 4
NZDCAD 3
GBPUSD 2
AUDUSD 3
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY -4.2K
EURJPY 496
AUDJPY 392
USDJPY 545
EURGBP 229
EURAUD 417
NZDJPY 413
EURUSD 342
EURCAD 236
USDCAD 252
NZDUSD 235
NZDCAD 242
GBPUSD 253
AUDUSD 88
AUDCAD 80
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.53 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +6.00 EUR
Макс. убыток в серии: -71.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CORE 6 CUS
999 USD в месяц
13%
0
0
USD
567
EUR
2
100%
77
74%
100%
1.80
0.87
EUR
48%
1:500
