- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
49 (73.13%)
Убыточных трейдов:
18 (26.87%)
Лучший трейд:
26.91 USD
Худший трейд:
-26.79 USD
Общая прибыль:
289.83 USD (28 885 pips)
Общий убыток:
-207.65 USD (20 798 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (63.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.95 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
46.32%
Макс. загрузка депозита:
0.89%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
30 (44.78%)
Коротких трейдов:
37 (55.22%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-11.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-31.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.86 USD (2)
Прирост в месяц:
8.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.66 USD
Максимальная:
45.18 USD (4.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.31% (45.18 USD)
По эквити:
2.02% (21.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.91 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +63.95 USD
Макс. убыток в серии: -31.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
еще 133...
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Нет отзывов
