리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 GMI-Live14 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 6 TitanFX-Demo01 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real2 0.00 × 6 FPMarketsLLC-Live3 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 1 ECMarkets-Live02 0.00 × 6 Exness-Real29 0.00 × 7 Exness-Real4 0.00 × 7 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 4 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 3 XMGlobal-Real 28 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 133 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오