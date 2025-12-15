- 자본
- 축소
트레이드:
107
이익 거래:
79 (73.83%)
손실 거래:
28 (26.17%)
최고의 거래:
27.31 USD
최악의 거래:
-31.03 USD
총 수익:
499.82 USD (50 075 pips)
총 손실:
-396.98 USD (39 827 pips)
연속 최대 이익:
8 (96.22 USD)
연속 최대 이익:
96.22 USD (8)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
46.40%
최대 입금량:
0.96%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
45 (42.06%)
숏(주식차입매도):
62 (57.94%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
6.33 USD
평균 손실:
-14.18 USD
연속 최대 손실:
2 (-31.86 USD)
연속 최대 손실:
-31.86 USD (2)
월별 성장률:
9.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.66 USD
최대한의:
112.87 USD (9.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.58% (112.87 USD)
자본금별:
2.74% (28.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|103
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.31 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +96.22 USD
연속 최대 손실: -31.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
957
USD
USD
4
100%
107
73%
46%
1.25
0.96
USD
USD
11%
1:500