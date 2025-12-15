- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
57 (74.02%)
損失トレード:
20 (25.97%)
ベストトレード:
26.91 USD
最悪のトレード:
-26.79 USD
総利益:
316.26 USD (31 525 pips)
総損失:
-232.69 USD (23 401 pips)
最大連続の勝ち:
7 (63.95 USD)
最大連続利益:
63.95 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
49.97%
最大入金額:
0.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.85
長いトレード:
31 (40.26%)
短いトレード:
46 (59.74%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
5.55 USD
平均損失:
-11.63 USD
最大連続の負け:
2 (-31.86 USD)
最大連続損失:
-31.86 USD (2)
月間成長:
8.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.66 USD
最大の:
45.18 USD (4.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.31% (45.18 USD)
エクイティによる:
2.02% (21.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.91 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +63.95 USD
最大連続損失: -31.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
