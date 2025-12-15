- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
57 (74.02%)
Negociações com perda:
20 (25.97%)
Melhor negociação:
26.91 USD
Pior negociação:
-26.79 USD
Lucro bruto:
316.26 USD (31 525 pips)
Perda bruta:
-232.69 USD (23 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (63.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.95 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
49.97%
Depósito máximo carregado:
0.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
31 (40.26%)
Negociações curtas:
46 (59.74%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
5.55 USD
Perda média:
-11.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-31.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.86 USD (2)
Crescimento mensal:
8.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.66 USD
Máximo:
45.18 USD (4.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.31% (45.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.02% (21.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.91 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +63.95 USD
Máxima perda consecutiva: -31.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
133 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
77
74%
50%
1.35
1.09
USD
USD
4%
1:500