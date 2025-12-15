- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
61 (73.49%)
Verlusttrades:
22 (26.51%)
Bester Trade:
27.31 USD
Schlechtester Trade:
-28.93 USD
Bruttoprofit:
367.12 USD (36 609 pips)
Bruttoverlust:
-262.16 USD (26 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (52.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
63.95 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
48.90%
Max deposit load:
0.89%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
35 (42.17%)
Short-Positionen:
48 (57.83%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-31.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.86 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.66 USD
Maximaler:
45.18 USD (4.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.31% (45.18 USD)
Kapital:
2.36% (26.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|105
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.31 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
83
73%
49%
1.40
1.26
USD
USD
4%
1:500