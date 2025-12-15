- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
22.60 USD
Worst Trade:
-13.54 USD
Profitto lordo:
48.36 USD (4 833 pips)
Perdita lorda:
-38.70 USD (3 923 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
66.82%
Massimo carico di deposito:
0.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
8.06 USD
Perdita media:
-9.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.62 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.66 USD
Massimale:
19.20 USD (1.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (19.20 USD)
Per equità:
1.24% (12.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|986
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.60 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.92 USD
Massima perdita consecutiva: -13.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
10
60%
67%
1.24
0.97
USD
USD
2%
1:500