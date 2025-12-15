- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
51 (71.83%)
亏损交易:
20 (28.17%)
最好交易:
26.91 USD
最差交易:
-26.79 USD
毛利:
302.32 USD (30 134 pips)
毛利亏损:
-232.69 USD (23 401 pips)
最大连续赢利:
7 (63.95 USD)
最大连续盈利:
63.95 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
52.74%
最大入金加载:
0.89%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.54
长期交易:
31 (43.66%)
短期交易:
40 (56.34%)
利润因子:
1.30
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
5.93 USD
平均损失:
-11.63 USD
最大连续失误:
2 (-31.86 USD)
最大连续亏损:
-31.86 USD (2)
每月增长:
6.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.66 USD
最大值:
45.18 USD (4.31%)
相对跌幅:
结余:
4.31% (45.18 USD)
净值:
2.02% (21.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|70
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.91 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +63.95 USD
最大连续亏损: -31.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
71
71%
53%
1.29
0.98
USD
USD
4%
1:500