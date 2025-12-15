- Incremento
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
57 (74.02%)
Transacciones Irrentables:
20 (25.97%)
Mejor transacción:
26.91 USD
Peor transacción:
-26.79 USD
Beneficio Bruto:
316.26 USD (31 525 pips)
Pérdidas Brutas:
-232.69 USD (23 401 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (63.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
63.95 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
49.97%
Carga máxima del depósito:
0.89%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.85
Transacciones Largas:
31 (40.26%)
Transacciones Cortas:
46 (59.74%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
5.55 USD
Pérdidas medias:
-11.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-31.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.86 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.66 USD
Máxima:
45.18 USD (4.31%)
Reducción relativa:
De balance:
4.31% (45.18 USD)
De fondos:
2.02% (21.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +26.91 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +63.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
otros 133...
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157841
Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157842
No hay comentarios
