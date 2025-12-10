SinyallerBölümler
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 inceleme
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
529 (66.70%)
Zararla kapanan işlemler:
264 (33.29%)
En iyi işlem:
135.08 USD
En kötü işlem:
-212.47 USD
Brüt kâr:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Brüt zarar:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (246.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
467.51 USD (19)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
97.81%
Maks. mevduat yükü:
49.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
448 (56.49%)
Satış işlemleri:
345 (43.51%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
8.68 USD
Ortalama zarar:
-18.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-221.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.00 USD (6)
Aylık büyüme:
42.98%
Yıllık tahmin:
521.46%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
745.89 USD
Maksimum:
1 145.16 USD (102.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.96% (957.85 USD)
Varlığa göre:
65.94% (469.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
