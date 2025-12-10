シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 003
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
レビュー0件
109週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
793
利益トレード:
529 (66.70%)
損失トレード:
264 (33.29%)
ベストトレード:
135.08 USD
最悪のトレード:
-212.47 USD
総利益:
4 591.68 USD (152 811 pips)
総損失:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
最大連続の勝ち:
51 (246.49 USD)
最大連続利益:
467.51 USD (19)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.81%
最大入金額:
49.49%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
448 (56.49%)
短いトレード:
345 (43.51%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.32 USD
平均利益:
8.68 USD
平均損失:
-18.35 USD
最大連続の負け:
17 (-221.86 USD)
最大連続損失:
-570.00 USD (6)
月間成長:
42.98%
年間予想:
521.46%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
745.89 USD
最大の:
1 145.16 USD (102.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.96% (957.85 USD)
エクイティによる:
65.94% (469.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +135.08 USD
最悪のトレード: -212 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +246.49 USD
最大連続損失: -221.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bluberry live SMC 003
300 USD/月
-8%
0
0
USD
748
USD
109
72%
793
66%
98%
0.94
-0.32
USD
100%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください