- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
808
이익 거래:
539 (66.70%)
손실 거래:
269 (33.29%)
최고의 거래:
135.08 USD
최악의 거래:
-212.47 USD
총 수익:
4 625.45 USD (153 883 pips)
총 손실:
-4 867.71 USD (158 002 pips)
연속 최대 이익:
55 (261.33 USD)
연속 최대 이익:
467.51 USD (19)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
97.81%
최대 입금량:
49.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
463 (57.30%)
숏(주식차입매도):
345 (42.70%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.30 USD
평균 이익:
8.58 USD
평균 손실:
-18.10 USD
연속 최대 손실:
17 (-221.86 USD)
연속 최대 손실:
-570.00 USD (6)
월별 성장률:
44.77%
연간 예측:
543.21%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
745.89 USD
최대한의:
1 145.16 USD (102.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.96% (957.85 USD)
자본금별:
65.94% (469.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|220
|EURUSD.i
|105
|AUDUSD.i
|100
|NZDUSD.i
|96
|GBPUSD.i
|91
|GBPCHF.i
|76
|USDCAD.i
|66
|GBPAUD.i
|28
|GBPJPY.i
|17
|USDCHF.i
|9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|258
|EURUSD.i
|-246
|AUDUSD.i
|-163
|NZDUSD.i
|-68
|GBPUSD.i
|25
|GBPCHF.i
|87
|USDCAD.i
|197
|GBPAUD.i
|-368
|GBPJPY.i
|-4
|USDCHF.i
|39
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|5.3K
|EURUSD.i
|-5K
|AUDUSD.i
|-2.4K
|NZDUSD.i
|-1.6K
|GBPUSD.i
|-892
|GBPCHF.i
|1.1K
|USDCAD.i
|7K
|GBPAUD.i
|-8.7K
|GBPJPY.i
|102
|USDCHF.i
|1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.08 USD
최악의 거래: -212 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +261.33 USD
연속 최대 손실: -221.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-7%
0
0
USD
USD
758
USD
USD
110
72%
808
66%
98%
0.95
-0.30
USD
USD
100%
1:500