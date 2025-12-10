시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 004
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 004

Ho Ben Herbert Law
0 리뷰
110
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -7%
BlueberryMarkets-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
808
이익 거래:
539 (66.70%)
손실 거래:
269 (33.29%)
최고의 거래:
135.08 USD
최악의 거래:
-212.47 USD
총 수익:
4 625.45 USD (153 883 pips)
총 손실:
-4 867.71 USD (158 002 pips)
연속 최대 이익:
55 (261.33 USD)
연속 최대 이익:
467.51 USD (19)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
97.81%
최대 입금량:
49.49%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
463 (57.30%)
숏(주식차입매도):
345 (42.70%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.30 USD
평균 이익:
8.58 USD
평균 손실:
-18.10 USD
연속 최대 손실:
17 (-221.86 USD)
연속 최대 손실:
-570.00 USD (6)
월별 성장률:
44.77%
연간 예측:
543.21%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
745.89 USD
최대한의:
1 145.16 USD (102.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.96% (957.85 USD)
자본금별:
65.94% (469.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 66
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 197
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +135.08 USD
최악의 거래: -212 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +261.33 USD
연속 최대 손실: -221.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bluberry live SMC 004
월별 300 USD
-7%
0
0
USD
758
USD
110
72%
808
66%
98%
0.95
-0.30
USD
100%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.