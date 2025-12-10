- Прирост
Всего трейдов:
793
Прибыльных трейдов:
529 (66.70%)
Убыточных трейдов:
264 (33.29%)
Лучший трейд:
135.08 USD
Худший трейд:
-212.47 USD
Общая прибыль:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Общий убыток:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (246.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
467.51 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.81%
Макс. загрузка депозита:
49.49%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
448 (56.49%)
Коротких трейдов:
345 (43.51%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
8.68 USD
Средний убыток:
-18.35 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-221.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-570.00 USD (6)
Прирост в месяц:
42.98%
Годовой прогноз:
521.46%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
745.89 USD
Максимальная:
1 145.16 USD (102.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.96% (957.85 USD)
По эквити:
65.94% (469.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|220
|EURUSD.i
|105
|AUDUSD.i
|100
|NZDUSD.i
|96
|GBPUSD.i
|91
|GBPCHF.i
|76
|USDCAD.i
|51
|GBPAUD.i
|28
|GBPJPY.i
|17
|USDCHF.i
|9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|258
|EURUSD.i
|-246
|AUDUSD.i
|-163
|NZDUSD.i
|-68
|GBPUSD.i
|25
|GBPCHF.i
|87
|USDCAD.i
|187
|GBPAUD.i
|-368
|GBPJPY.i
|-4
|USDCHF.i
|39
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|5.3K
|EURUSD.i
|-5K
|AUDUSD.i
|-2.4K
|NZDUSD.i
|-1.6K
|GBPUSD.i
|-892
|GBPCHF.i
|1.1K
|USDCAD.i
|7.5K
|GBPAUD.i
|-8.7K
|GBPJPY.i
|102
|USDCHF.i
|1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +135.08 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +246.49 USD
Макс. убыток в серии: -221.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
748
USD
USD
109
72%
793
66%
98%
0.94
-0.32
USD
USD
100%
1:500