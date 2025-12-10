СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 003
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 отзывов
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
793
Прибыльных трейдов:
529 (66.70%)
Убыточных трейдов:
264 (33.29%)
Лучший трейд:
135.08 USD
Худший трейд:
-212.47 USD
Общая прибыль:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Общий убыток:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (246.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
467.51 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.81%
Макс. загрузка депозита:
49.49%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
448 (56.49%)
Коротких трейдов:
345 (43.51%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
8.68 USD
Средний убыток:
-18.35 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-221.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-570.00 USD (6)
Прирост в месяц:
42.98%
Годовой прогноз:
521.46%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
745.89 USD
Максимальная:
1 145.16 USD (102.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.96% (957.85 USD)
По эквити:
65.94% (469.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.08 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +246.49 USD
Макс. убыток в серии: -221.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
