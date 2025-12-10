SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 003
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 avis
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
793
Bénéfice trades:
529 (66.70%)
Perte trades:
264 (33.29%)
Meilleure transaction:
135.08 USD
Pire transaction:
-212.47 USD
Bénéfice brut:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Perte brute:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (246.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
467.51 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
97.81%
Charge de dépôt maximale:
49.49%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
448 (56.49%)
Courts trades:
345 (43.51%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
8.68 USD
Perte moyenne:
-18.35 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-221.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-570.00 USD (6)
Croissance mensuelle:
42.98%
Prévision annuelle:
521.46%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
745.89 USD
Maximal:
1 145.16 USD (102.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.96% (957.85 USD)
Par fonds propres:
65.94% (469.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.08 USD
Pire transaction: -212 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +246.49 USD
Perte consécutive maximale: -221.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bluberry live SMC 003
300 USD par mois
-8%
0
0
USD
748
USD
109
72%
793
66%
98%
0.94
-0.32
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.