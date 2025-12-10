SegnaliSezioni
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 recensioni
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
793
Profit Trade:
529 (66.70%)
Loss Trade:
264 (33.29%)
Best Trade:
135.08 USD
Worst Trade:
-212.47 USD
Profitto lordo:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Perdita lorda:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (246.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
467.51 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
97.81%
Massimo carico di deposito:
49.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
448 (56.49%)
Short Trade:
345 (43.51%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
8.68 USD
Perdita media:
-18.35 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-221.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.00 USD (6)
Crescita mensile:
42.98%
Previsione annuale:
521.46%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
745.89 USD
Massimale:
1 145.16 USD (102.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.96% (957.85 USD)
Per equità:
65.94% (469.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.08 USD
Worst Trade: -212 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +246.49 USD
Massima perdita consecutiva: -221.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bluberry live SMC 003
300USD al mese
-8%
0
0
USD
748
USD
109
72%
793
66%
98%
0.94
-0.32
USD
100%
1:500
