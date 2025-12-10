- Crescimento
Negociações:
793
Negociações com lucro:
529 (66.70%)
Negociações com perda:
264 (33.29%)
Melhor negociação:
135.08 USD
Pior negociação:
-212.47 USD
Lucro bruto:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Perda bruta:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (246.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
467.51 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
49.49%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
448 (56.49%)
Negociações curtas:
345 (43.51%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
8.68 USD
Perda média:
-18.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-221.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-570.00 USD (6)
Crescimento mensal:
42.98%
Previsão anual:
521.46%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
745.89 USD
Máximo:
1 145.16 USD (102.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.96% (957.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.94% (469.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|220
|EURUSD.i
|105
|AUDUSD.i
|100
|NZDUSD.i
|96
|GBPUSD.i
|91
|GBPCHF.i
|76
|USDCAD.i
|51
|GBPAUD.i
|28
|GBPJPY.i
|17
|USDCHF.i
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|258
|EURUSD.i
|-246
|AUDUSD.i
|-163
|NZDUSD.i
|-68
|GBPUSD.i
|25
|GBPCHF.i
|87
|USDCAD.i
|187
|GBPAUD.i
|-368
|GBPJPY.i
|-4
|USDCHF.i
|39
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|5.3K
|EURUSD.i
|-5K
|AUDUSD.i
|-2.4K
|NZDUSD.i
|-1.6K
|GBPUSD.i
|-892
|GBPCHF.i
|1.1K
|USDCAD.i
|7.5K
|GBPAUD.i
|-8.7K
|GBPJPY.i
|102
|USDCHF.i
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +135.08 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +246.49 USD
Máxima perda consecutiva: -221.86 USD
