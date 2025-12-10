SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 003
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 comentários
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
793
Negociações com lucro:
529 (66.70%)
Negociações com perda:
264 (33.29%)
Melhor negociação:
135.08 USD
Pior negociação:
-212.47 USD
Lucro bruto:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Perda bruta:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (246.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
467.51 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.81%
Depósito máximo carregado:
49.49%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
448 (56.49%)
Negociações curtas:
345 (43.51%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
8.68 USD
Perda média:
-18.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-221.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-570.00 USD (6)
Crescimento mensal:
42.98%
Previsão anual:
521.46%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
745.89 USD
Máximo:
1 145.16 USD (102.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.96% (957.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.94% (469.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +135.08 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +246.49 USD
Máxima perda consecutiva: -221.86 USD

