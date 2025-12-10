SeñalesSecciones
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 comentarios
109 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
793
Transacciones Rentables:
529 (66.70%)
Transacciones Irrentables:
264 (33.29%)
Mejor transacción:
135.08 USD
Peor transacción:
-212.47 USD
Beneficio Bruto:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (246.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
467.51 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.81%
Carga máxima del depósito:
49.49%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
448 (56.49%)
Transacciones Cortas:
345 (43.51%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.32 USD
Beneficio medio:
8.68 USD
Pérdidas medias:
-18.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-221.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-570.00 USD (6)
Crecimiento al mes:
42.98%
Pronóstico anual:
521.46%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
745.89 USD
Máxima:
1 145.16 USD (102.83%)
Reducción relativa:
De balance:
99.96% (957.85 USD)
De fondos:
65.94% (469.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +135.08 USD
Peor transacción: -212 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +246.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -221.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bluberry live SMC 003
300 USD al mes
-8%
0
0
USD
748
USD
109
72%
793
66%
98%
0.94
-0.32
USD
100%
1:500
