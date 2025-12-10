信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bluberry live SMC 003
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0条评论
109
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
793
盈利交易:
529 (66.70%)
亏损交易:
264 (33.29%)
最好交易:
135.08 USD
最差交易:
-212.47 USD
毛利:
4 591.68 USD (152 811 pips)
毛利亏损:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
最大连续赢利:
51 (246.49 USD)
最大连续盈利:
467.51 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.81%
最大入金加载:
49.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
448 (56.49%)
短期交易:
345 (43.51%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
8.68 USD
平均损失:
-18.35 USD
最大连续失误:
17 (-221.86 USD)
最大连续亏损:
-570.00 USD (6)
每月增长:
42.98%
年度预测:
521.46%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
745.89 USD
最大值:
1 145.16 USD (102.83%)
相对跌幅:
结余:
99.96% (957.85 USD)
净值:
65.94% (469.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +135.08 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +246.49 USD
最大连续亏损: -221.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 07:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 10:28
Trading operations on the account were performed for only 99 days. This comprises 13.43% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.61% of days out of the 737 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
