交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
793
盈利交易:
529 (66.70%)
亏损交易:
264 (33.29%)
最好交易:
135.08 USD
最差交易:
-212.47 USD
毛利:
4 591.68 USD (152 811 pips)
毛利亏损:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
最大连续赢利:
51 (246.49 USD)
最大连续盈利:
467.51 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.81%
最大入金加载:
49.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
448 (56.49%)
短期交易:
345 (43.51%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
8.68 USD
平均损失:
-18.35 USD
最大连续失误:
17 (-221.86 USD)
最大连续亏损:
-570.00 USD (6)
每月增长:
42.98%
年度预测:
521.46%
算法交易:
72%
结余跌幅:
绝对:
745.89 USD
最大值:
1 145.16 USD (102.83%)
相对跌幅:
结余:
99.96% (957.85 USD)
净值:
65.94% (469.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|220
|EURUSD.i
|105
|AUDUSD.i
|100
|NZDUSD.i
|96
|GBPUSD.i
|91
|GBPCHF.i
|76
|USDCAD.i
|51
|GBPAUD.i
|28
|GBPJPY.i
|17
|USDCHF.i
|9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|258
|EURUSD.i
|-246
|AUDUSD.i
|-163
|NZDUSD.i
|-68
|GBPUSD.i
|25
|GBPCHF.i
|87
|USDCAD.i
|187
|GBPAUD.i
|-368
|GBPJPY.i
|-4
|USDCHF.i
|39
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|5.3K
|EURUSD.i
|-5K
|AUDUSD.i
|-2.4K
|NZDUSD.i
|-1.6K
|GBPUSD.i
|-892
|GBPCHF.i
|1.1K
|USDCAD.i
|7.5K
|GBPAUD.i
|-8.7K
|GBPJPY.i
|102
|USDCHF.i
|1K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
