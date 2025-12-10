SignaleKategorien
Ho Ben Herbert Law

Bluberry live SMC 003

Ho Ben Herbert Law
0 Bewertungen
109 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -8%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
793
Gewinntrades:
529 (66.70%)
Verlusttrades:
264 (33.29%)
Bester Trade:
135.08 USD
Schlechtester Trade:
-212.47 USD
Bruttoprofit:
4 591.68 USD (152 811 pips)
Bruttoverlust:
-4 843.32 USD (156 466 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (246.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
467.51 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.81%
Max deposit load:
49.49%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
448 (56.49%)
Short-Positionen:
345 (43.51%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-221.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-570.00 USD (6)
Wachstum pro Monat :
42.98%
Jahresprognose:
521.46%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
745.89 USD
Maximaler:
1 145.16 USD (102.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.96% (957.85 USD)
Kapital:
65.94% (469.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.i 220
EURUSD.i 105
AUDUSD.i 100
NZDUSD.i 96
GBPUSD.i 91
GBPCHF.i 76
USDCAD.i 51
GBPAUD.i 28
GBPJPY.i 17
USDCHF.i 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.i 258
EURUSD.i -246
AUDUSD.i -163
NZDUSD.i -68
GBPUSD.i 25
GBPCHF.i 87
USDCAD.i 187
GBPAUD.i -368
GBPJPY.i -4
USDCHF.i 39
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.i 5.3K
EURUSD.i -5K
AUDUSD.i -2.4K
NZDUSD.i -1.6K
GBPUSD.i -892
GBPCHF.i 1.1K
USDCAD.i 7.5K
GBPAUD.i -8.7K
GBPJPY.i 102
USDCHF.i 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.08 USD
Schlechtester Trade: -212 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +246.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -221.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
