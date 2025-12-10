СигналыРазделы
Nestor Alejandro Chiariello

Adam Smith and Seth AI Gold MT5

Nestor Alejandro Chiariello
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 202%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
188 (52.80%)
Убыточных трейдов:
168 (47.19%)
Лучший трейд:
60.16 USD
Худший трейд:
-63.20 USD
Общая прибыль:
2 092.45 USD (116 672 pips)
Общий убыток:
-1 509.92 USD (92 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (120.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.33 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
65.32%
Макс. загрузка депозита:
9.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
208 (58.43%)
Коротких трейдов:
148 (41.57%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
11.13 USD
Средний убыток:
-8.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-172.68 USD (5)
Прирост в месяц:
31.20%
Годовой прогноз:
378.60%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
359.60 USD (36.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.18% (359.60 USD)
По эквити:
2.66% (20.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 335
EURUSD 18
AUDCAD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 578
EURUSD 2
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 90
AUDCAD 308
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.16 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +120.33 USD
Макс. убыток в серии: -32.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.