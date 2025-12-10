- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
356
Прибыльных трейдов:
188 (52.80%)
Убыточных трейдов:
168 (47.19%)
Лучший трейд:
60.16 USD
Худший трейд:
-63.20 USD
Общая прибыль:
2 092.45 USD (116 672 pips)
Общий убыток:
-1 509.92 USD (92 074 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (120.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
120.33 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
65.32%
Макс. загрузка депозита:
9.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
208 (58.43%)
Коротких трейдов:
148 (41.57%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
11.13 USD
Средний убыток:
-8.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-172.68 USD (5)
Прирост в месяц:
31.20%
Годовой прогноз:
378.60%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
359.60 USD (36.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.18% (359.60 USD)
По эквити:
2.66% (20.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|335
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|578
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|90
|AUDCAD
|308
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
