トレード:
357
利益トレード:
188 (52.66%)
損失トレード:
169 (47.34%)
ベストトレード:
60.16 USD
最悪のトレード:
-63.20 USD
総利益:
2 092.45 USD (116 672 pips)
総損失:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
最大連続の勝ち:
9 (120.33 USD)
最大連続利益:
120.33 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
54.14%
最大入金額:
9.18%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
209 (58.54%)
短いトレード:
148 (41.46%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.59 USD
平均利益:
11.13 USD
平均損失:
-9.03 USD
最大連続の負け:
6 (-32.71 USD)
最大連続損失:
-172.68 USD (5)
月間成長:
24.43%
年間予想:
296.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
359.60 USD (36.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.18% (359.60 USD)
エクイティによる:
2.66% (20.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|563
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|90
|AUDCAD
|308
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
