シグナル / MetaTrader 4 / Adam Smith and Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello

Adam Smith and Seth AI Gold MT5

Nestor Alejandro Chiariello
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 196%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
357
利益トレード:
188 (52.66%)
損失トレード:
169 (47.34%)
ベストトレード:
60.16 USD
最悪のトレード:
-63.20 USD
総利益:
2 092.45 USD (116 672 pips)
総損失:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
最大連続の勝ち:
9 (120.33 USD)
最大連続利益:
120.33 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
54.14%
最大入金額:
9.18%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.58
長いトレード:
209 (58.54%)
短いトレード:
148 (41.46%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.59 USD
平均利益:
11.13 USD
平均損失:
-9.03 USD
最大連続の負け:
6 (-32.71 USD)
最大連続損失:
-172.68 USD (5)
月間成長:
24.43%
年間予想:
296.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
359.60 USD (36.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.18% (359.60 USD)
エクイティによる:
2.66% (20.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 336
EURUSD 18
AUDCAD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 563
EURUSD 2
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 90
AUDCAD 308
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.16 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +120.33 USD
最大連続損失: -32.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください