Negociações:
357
Negociações com lucro:
188 (52.66%)
Negociações com perda:
169 (47.34%)
Melhor negociação:
60.16 USD
Pior negociação:
-63.20 USD
Lucro bruto:
2 092.45 USD (116 672 pips)
Perda bruta:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (120.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.33 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
54.14%
Depósito máximo carregado:
9.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.58
Negociações longas:
209 (58.54%)
Negociações curtas:
148 (41.46%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
1.59 USD
Lucro médio:
11.13 USD
Perda média:
-9.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-32.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-172.68 USD (5)
Crescimento mensal:
24.43%
Previsão anual:
296.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
359.60 USD (36.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.18% (359.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (20.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|563
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|90
|AUDCAD
|308
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
