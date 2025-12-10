SinaisSeções
Nestor Alejandro Chiariello

Adam Smith and Seth AI Gold MT5

Nestor Alejandro Chiariello
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 196%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
357
Negociações com lucro:
188 (52.66%)
Negociações com perda:
169 (47.34%)
Melhor negociação:
60.16 USD
Pior negociação:
-63.20 USD
Lucro bruto:
2 092.45 USD (116 672 pips)
Perda bruta:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (120.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
120.33 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
54.14%
Depósito máximo carregado:
9.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.58
Negociações longas:
209 (58.54%)
Negociações curtas:
148 (41.46%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
1.59 USD
Lucro médio:
11.13 USD
Perda média:
-9.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-32.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-172.68 USD (5)
Crescimento mensal:
24.43%
Previsão anual:
296.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
359.60 USD (36.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.18% (359.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (20.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 336
EURUSD 18
AUDCAD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 563
EURUSD 2
AUDCAD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 90
AUDCAD 308
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.16 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +120.33 USD
Máxima perda consecutiva: -32.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
