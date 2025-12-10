- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
357
盈利交易:
188 (52.66%)
亏损交易:
169 (47.34%)
最好交易:
60.16 USD
最差交易:
-63.20 USD
毛利:
2 092.45 USD (116 672 pips)
毛利亏损:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
最大连续赢利:
9 (120.33 USD)
最大连续盈利:
120.33 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.92%
最大入金加载:
9.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.58
长期交易:
209 (58.54%)
短期交易:
148 (41.46%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.59 USD
平均利润:
11.13 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
6 (-32.71 USD)
最大连续亏损:
-172.68 USD (5)
每月增长:
26.19%
年度预测:
317.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
359.60 USD (36.18%)
相对跌幅:
结余:
36.18% (359.60 USD)
净值:
2.66% (20.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|563
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|90
|AUDCAD
|308
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.16 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +120.33 USD
最大连续亏损: -32.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
