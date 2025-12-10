- 자본
트레이드:
374
이익 거래:
200 (53.47%)
손실 거래:
174 (46.52%)
최고의 거래:
60.16 USD
최악의 거래:
-63.20 USD
총 수익:
2 173.76 USD (124 931 pips)
총 손실:
-1 573.96 USD (98 826 pips)
연속 최대 이익:
10 (78.47 USD)
연속 최대 이익:
120.33 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
60.19%
최대 입금량:
9.18%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.67
롱(주식매수):
214 (57.22%)
숏(주식차입매도):
160 (42.78%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
10.87 USD
평균 손실:
-9.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-32.71 USD)
연속 최대 손실:
-172.68 USD (5)
월별 성장률:
31.94%
연간 예측:
387.49%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
359.60 USD (36.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.18% (359.60 USD)
자본금별:
3.88% (33.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|343
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|605
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|90
|AUDCAD
|-711
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.16 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +78.47 USD
연속 최대 손실: -32.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
