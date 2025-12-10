SignaleKategorien
Nestor Alejandro Chiariello

Adam Smith and Seth AI Gold MT5

Nestor Alejandro Chiariello
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 196%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
358
Gewinntrades:
189 (52.79%)
Verlusttrades:
169 (47.21%)
Bester Trade:
60.16 USD
Schlechtester Trade:
-63.20 USD
Bruttoprofit:
2 093.25 USD (116 789 pips)
Bruttoverlust:
-1 525.41 USD (93 616 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (120.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.33 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
54.14%
Max deposit load:
9.18%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.58
Long-Positionen:
209 (58.38%)
Short-Positionen:
149 (41.62%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
1.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-32.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-172.68 USD (5)
Wachstum pro Monat :
24.55%
Jahresprognose:
297.86%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
359.60 USD (36.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.18% (359.60 USD)
Kapital:
2.66% (20.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 336
EURUSD 18
AUDCAD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 563
EURUSD 2
AUDCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 90
AUDCAD 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.16 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +120.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
