Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
169 (89.41%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (10.58%)
En iyi işlem:
6 500.00 USD
En kötü işlem:
-4 170.00 USD
Brüt kâr:
29 442.78 USD (10 201 pips)
Brüt zarar:
-19 900.00 USD (6 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (2 184.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 500.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
97 (51.32%)
Satış işlemleri:
92 (48.68%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
50.49 USD
Ortalama kâr:
174.22 USD
Ortalama zarar:
-995.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4 440.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 440.00 USD (2)
Aylık büyüme:
3.08%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 335.67 USD
Maksimum:
4 440.00 USD (7.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.06% (3 896.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 38
GBPUSD 33
EURUSD 31
USDCHF 23
USDCAD 21
NZDUSD 19
AUDUSD 18
AUDCAD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 2.7K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.3K
USDCAD 562
NZDUSD 640
AUDUSD 829
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 949
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
USDCHF 165
USDCAD 646
NZDUSD 133
AUDUSD 561
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 500.00 USD
En kötü işlem: -4 170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 184.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 440.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
İnceleme yok
