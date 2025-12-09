- 成長
トレード:
213
利益トレード:
190 (89.20%)
損失トレード:
23 (10.80%)
ベストトレード:
6 500.00 USD
最悪のトレード:
-4 170.00 USD
総利益:
32 457.47 USD (11 272 pips)
総損失:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
最大連続の勝ち:
24 (2 184.38 USD)
最大連続利益:
6 500.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
73.69%
最大入金額:
3.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
112 (52.58%)
短いトレード:
101 (47.42%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
51.33 USD
平均利益:
170.83 USD
平均損失:
-935.84 USD
最大連続の負け:
2 (-4 440.00 USD)
最大連続損失:
-4 440.00 USD (2)
月間成長:
3.44%
年間予想:
41.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 335.67 USD
最大の:
4 440.00 USD (7.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.25% (4 440.00 USD)
エクイティによる:
10.85% (7 623.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- ドローダウン
ベストトレード: +6 500.00 USD
最悪のトレード: -4 170 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +2 184.38 USD
最大連続損失: -4 440.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-Server1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
