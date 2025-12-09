- 자본
트레이드:
218
이익 거래:
195 (89.44%)
손실 거래:
23 (10.55%)
최고의 거래:
6 500.00 USD
최악의 거래:
-4 170.00 USD
총 수익:
32 904.97 USD (11 797 pips)
총 손실:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
연속 최대 이익:
24 (2 184.38 USD)
연속 최대 이익:
6 500.00 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
82.85%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
2.56
롱(주식매수):
116 (53.21%)
숏(주식차입매도):
102 (46.79%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
52.21 USD
평균 이익:
168.74 USD
평균 손실:
-935.84 USD
연속 최대 손실:
2 (-4 440.00 USD)
연속 최대 손실:
-4 440.00 USD (2)
월별 성장률:
2.91%
연간 예측:
35.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 335.67 USD
최대한의:
4 440.00 USD (7.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.25% (4 440.00 USD)
자본금별:
20.25% (15 290.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|27
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|24
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCHF
|1.3K
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|382
|AUDUSD
|1.1K
|USDCHF
|196
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
