Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
213
Gewinntrades:
190 (89.20%)
Verlusttrades:
23 (10.80%)
Bester Trade:
6 500.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 170.00 USD
Bruttoprofit:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Bruttoverlust:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (2 184.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 500.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
74.70%
Max deposit load:
3.24%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
112 (52.58%)
Short-Positionen:
101 (47.42%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
51.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
170.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-935.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4 440.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 440.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.44%
Jahresprognose:
41.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 335.67 USD
Maximaler:
4 440.00 USD (7.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.25% (4 440.00 USD)
Kapital:
11.18% (7 855.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 51
GBPUSD 33
EURUSD 31
NZDUSD 26
USDCHF 24
AUDUSD 21
USDCAD 21
AUDCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 3.5K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
NZDUSD 1K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 987
USDCAD 562
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
NZDUSD 351
USDCHF 196
AUDUSD 655
USDCAD 646
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 500.00 USD
Schlechtester Trade: -4 170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 184.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 440.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
