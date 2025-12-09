- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
213
Gewinntrades:
190 (89.20%)
Verlusttrades:
23 (10.80%)
Bester Trade:
6 500.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 170.00 USD
Bruttoprofit:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Bruttoverlust:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (2 184.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 500.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
74.70%
Max deposit load:
3.24%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
112 (52.58%)
Short-Positionen:
101 (47.42%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
51.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
170.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-935.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4 440.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 440.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.44%
Jahresprognose:
41.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 335.67 USD
Maximaler:
4 440.00 USD (7.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.25% (4 440.00 USD)
Kapital:
11.18% (7 855.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6 500.00 USD
Schlechtester Trade: -4 170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 184.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 440.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HantecMarketsMU-Server1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Keine Bewertungen
