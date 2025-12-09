SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Acc3
Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
169 (89.41%)
Loss Trade:
20 (10.58%)
Best Trade:
6 500.00 USD
Worst Trade:
-4 170.00 USD
Profitto lordo:
29 442.78 USD (10 201 pips)
Perdita lorda:
-19 900.00 USD (6 594 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (2 184.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 500.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
97 (51.32%)
Short Trade:
92 (48.68%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
50.49 USD
Profitto medio:
174.22 USD
Perdita media:
-995.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4 440.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 440.00 USD (2)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 335.67 USD
Massimale:
4 440.00 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.06% (3 896.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 38
GBPUSD 33
EURUSD 31
USDCHF 23
USDCAD 21
NZDUSD 19
AUDUSD 18
AUDCAD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 2.7K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.3K
USDCAD 562
NZDUSD 640
AUDUSD 829
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 949
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
USDCHF 165
USDCAD 646
NZDUSD 133
AUDUSD 561
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 500.00 USD
Worst Trade: -4 170 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 184.38 USD
Massima perdita consecutiva: -4 440.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Acc3
30USD al mese
0%
0
0
USD
64K
USD
17
0%
189
89%
100%
1.47
50.49
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.