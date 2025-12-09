- Crescita
Trade:
189
Profit Trade:
169 (89.41%)
Loss Trade:
20 (10.58%)
Best Trade:
6 500.00 USD
Worst Trade:
-4 170.00 USD
Profitto lordo:
29 442.78 USD (10 201 pips)
Perdita lorda:
-19 900.00 USD (6 594 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (2 184.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 500.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
97 (51.32%)
Short Trade:
92 (48.68%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
50.49 USD
Profitto medio:
174.22 USD
Perdita media:
-995.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4 440.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 440.00 USD (2)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 335.67 USD
Massimale:
4 440.00 USD (7.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.06% (3 896.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|38
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|USDCHF
|23
|USDCAD
|21
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|18
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|2.7K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|1.3K
|USDCAD
|562
|NZDUSD
|640
|AUDUSD
|829
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|949
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|USDCHF
|165
|USDCAD
|646
|NZDUSD
|133
|AUDUSD
|561
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
