Total de Trades:
213
Transacciones Rentables:
190 (89.20%)
Transacciones Irrentables:
23 (10.80%)
Mejor transacción:
6 500.00 USD
Peor transacción:
-4 170.00 USD
Beneficio Bruto:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (2 184.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 500.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
73.69%
Carga máxima del depósito:
3.24%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
112 (52.58%)
Transacciones Cortas:
101 (47.42%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
51.33 USD
Beneficio medio:
170.83 USD
Pérdidas medias:
-935.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4 440.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 440.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.44%
Pronóstico anual:
41.78%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 335.67 USD
Máxima:
4 440.00 USD (7.22%)
Reducción relativa:
De balance:
7.25% (4 440.00 USD)
De fondos:
10.85% (7 623.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +6 500.00 USD
Peor transacción: -4 170 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +2 184.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 440.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-Server1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
