СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Acc3
Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
190 (89.20%)
Убыточных трейдов:
23 (10.80%)
Лучший трейд:
6 500.00 USD
Худший трейд:
-4 170.00 USD
Общая прибыль:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Общий убыток:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (2 184.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 500.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.41%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
112 (52.58%)
Коротких трейдов:
101 (47.42%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
51.33 USD
Средняя прибыль:
170.83 USD
Средний убыток:
-935.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4 440.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 440.00 USD (2)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 335.67 USD
Максимальная:
4 440.00 USD (7.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (4 440.00 USD)
По эквити:
9.90% (6 992.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 51
GBPUSD 33
EURUSD 31
NZDUSD 26
USDCHF 24
AUDUSD 21
USDCAD 21
AUDCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 3.5K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
NZDUSD 1K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 987
USDCAD 562
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
NZDUSD 351
USDCHF 196
AUDUSD 655
USDCAD 646
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 500.00 USD
Худший трейд: -4 170 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 184.38 USD
Макс. убыток в серии: -4 440.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Acc3
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
70K
USD
19
0%
213
89%
68%
1.50
51.33
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.