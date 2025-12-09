- Прирост
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
190 (89.20%)
Убыточных трейдов:
23 (10.80%)
Лучший трейд:
6 500.00 USD
Худший трейд:
-4 170.00 USD
Общая прибыль:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Общий убыток:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (2 184.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 500.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
68.41%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
112 (52.58%)
Коротких трейдов:
101 (47.42%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
51.33 USD
Средняя прибыль:
170.83 USD
Средний убыток:
-935.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4 440.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 440.00 USD (2)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 335.67 USD
Максимальная:
4 440.00 USD (7.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (4 440.00 USD)
По эквити:
9.90% (6 992.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +6 500.00 USD
Худший трейд: -4 170 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 184.38 USD
Макс. убыток в серии: -4 440.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-Server1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
