交易:
213
盈利交易:
190 (89.20%)
亏损交易:
23 (10.80%)
最好交易:
6 500.00 USD
最差交易:
-4 170.00 USD
毛利:
32 457.47 USD (11 272 pips)
毛利亏损:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
最大连续赢利:
24 (2 184.38 USD)
最大连续盈利:
6 500.00 USD (1)
夏普比率:
0.07
交易活动:
71.66%
最大入金加载:
3.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
2.46
长期交易:
112 (52.58%)
短期交易:
101 (47.42%)
利润因子:
1.51
预期回报:
51.33 USD
平均利润:
170.83 USD
平均损失:
-935.84 USD
最大连续失误:
2 (-4 440.00 USD)
最大连续亏损:
-4 440.00 USD (2)
每月增长:
4.14%
年度预测:
50.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 335.67 USD
最大值:
4 440.00 USD (7.22%)
相对跌幅:
结余:
7.25% (4 440.00 USD)
净值:
10.05% (7 063.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 500.00 USD
最差交易: -4 170 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 184.38 USD
最大连续亏损: -4 440.00 USD
