- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
213
Negociações com lucro:
190 (89.20%)
Negociações com perda:
23 (10.80%)
Melhor negociação:
6 500.00 USD
Pior negociação:
-4 170.00 USD
Lucro bruto:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Perda bruta:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (2 184.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 500.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
73.69%
Depósito máximo carregado:
3.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
112 (52.58%)
Negociações curtas:
101 (47.42%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
51.33 USD
Lucro médio:
170.83 USD
Perda média:
-935.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4 440.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 440.00 USD (2)
Crescimento mensal:
3.44%
Previsão anual:
41.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 335.67 USD
Máximo:
4 440.00 USD (7.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.25% (4 440.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.85% (7 623.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|51
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|31
|NZDUSD
|26
|USDCHF
|24
|AUDUSD
|21
|USDCAD
|21
|AUDCAD
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|3.5K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|1.3K
|NZDUSD
|1K
|USDCHF
|1.3K
|AUDUSD
|987
|USDCAD
|562
|AUDCAD
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|1.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-336
|NZDUSD
|351
|USDCHF
|196
|AUDUSD
|655
|USDCAD
|646
|AUDCAD
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 500.00 USD
Pior negociação: -4 170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 184.38 USD
Máxima perda consecutiva: -4 440.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EagleFX-Live
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
70K
USD
USD
19
0%
213
89%
74%
1.50
51.33
USD
USD
11%
1:500