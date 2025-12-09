SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Acc3
Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
213
Negociações com lucro:
190 (89.20%)
Negociações com perda:
23 (10.80%)
Melhor negociação:
6 500.00 USD
Pior negociação:
-4 170.00 USD
Lucro bruto:
32 457.47 USD (11 272 pips)
Perda bruta:
-21 524.23 USD (7 051 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (2 184.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 500.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
73.69%
Depósito máximo carregado:
3.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
112 (52.58%)
Negociações curtas:
101 (47.42%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
51.33 USD
Lucro médio:
170.83 USD
Perda média:
-935.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4 440.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 440.00 USD (2)
Crescimento mensal:
3.44%
Previsão anual:
41.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 335.67 USD
Máximo:
4 440.00 USD (7.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.25% (4 440.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.85% (7 623.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 51
GBPUSD 33
EURUSD 31
NZDUSD 26
USDCHF 24
AUDUSD 21
USDCAD 21
AUDCAD 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 3.5K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
NZDUSD 1K
USDCHF 1.3K
AUDUSD 987
USDCAD 562
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 1.2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
NZDUSD 351
USDCHF 196
AUDUSD 655
USDCAD 646
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 500.00 USD
Pior negociação: -4 170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +2 184.38 USD
Máxima perda consecutiva: -4 440.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-Server1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Sem comentários
2025.12.10 11:28
No swaps are charged on the signal account
