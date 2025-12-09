SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Acc3
Majd Sabah

Acc3

Majd Sabah
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
169 (89.41%)
Perte trades:
20 (10.58%)
Meilleure transaction:
6 500.00 USD
Pire transaction:
-4 170.00 USD
Bénéfice brut:
29 442.78 USD (10 201 pips)
Perte brute:
-19 900.00 USD (6 594 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (2 184.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 500.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
2.15
Longs trades:
97 (51.32%)
Courts trades:
92 (48.68%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
50.49 USD
Bénéfice moyen:
174.22 USD
Perte moyenne:
-995.00 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4 440.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 440.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.08%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 335.67 USD
Maximal:
4 440.00 USD (7.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
6.06% (3 896.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 38
GBPUSD 33
EURUSD 31
USDCHF 23
USDCAD 21
NZDUSD 19
AUDUSD 18
AUDCAD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 2.7K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.3K
USDCAD 562
NZDUSD 640
AUDUSD 829
AUDCAD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 949
GBPUSD 1.4K
EURUSD -336
USDCHF 165
USDCAD 646
NZDUSD 133
AUDUSD 561
AUDCAD 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 500.00 USD
Pire transaction: -4 170 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 184.38 USD
Perte consécutive maximale: -4 440.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Acc3
30 USD par mois
0%
0
0
USD
64K
USD
17
0%
189
89%
100%
1.47
50.49
USD
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.