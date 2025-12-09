SinyallerBölümler
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 399 USD
büyüme başlangıcı: 2025 905%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19 417
Kârla kapanan işlemler:
13 818 (71.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 599 (28.84%)
En iyi işlem:
15 771.43 USD
En kötü işlem:
-904.75 USD
Brüt kâr:
122 425.55 USD (6 629 519 pips)
Brüt zarar:
-58 697.77 USD (4 654 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
111 (104.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 189.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1191
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
14.81
Alış işlemleri:
10 537 (54.27%)
Satış işlemleri:
8 880 (45.73%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
3.28 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-10.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 302.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 302.71 USD (15)
Aylık büyüme:
67.19%
Yıllık tahmin:
815.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.35 USD
Maksimum:
4 302.71 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.07% (2 444.85 USD)
Varlığa göre:
4.78% (3 399.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9358
GBPJPY 2379
USDJPY 1958
XAUAUD 1669
EURJPY 1539
GBPUSD 1033
EURUSD 873
USDCHF 512
BTCUSD 96
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 34K
GBPJPY 2.4K
USDJPY 2K
XAUAUD 7K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 821
EURUSD 1.1K
USDCHF 13K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY 49K
USDJPY 990
XAUAUD -137K
EURJPY 28K
GBPUSD -5.1K
EURUSD -1.9K
USDCHF -25K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 771.43 USD
En kötü işlem: -905 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +104.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 302.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 1422
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
25 daha fazla...
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
İnceleme yok
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Trading Central Pro
Ayda 399 USD
905%
0
0
USD
71K
USD
34
99%
19 417
71%
100%
2.08
3.28
USD
14%
1:500
