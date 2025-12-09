- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19 417
Kârla kapanan işlemler:
13 818 (71.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 599 (28.84%)
En iyi işlem:
15 771.43 USD
En kötü işlem:
-904.75 USD
Brüt kâr:
122 425.55 USD (6 629 519 pips)
Brüt zarar:
-58 697.77 USD (4 654 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
111 (104.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 189.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1191
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
14.81
Alış işlemleri:
10 537 (54.27%)
Satış işlemleri:
8 880 (45.73%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
3.28 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-10.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 302.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 302.71 USD (15)
Aylık büyüme:
67.19%
Yıllık tahmin:
815.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.35 USD
Maksimum:
4 302.71 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.07% (2 444.85 USD)
Varlığa göre:
4.78% (3 399.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9358
|GBPJPY
|2379
|USDJPY
|1958
|XAUAUD
|1669
|EURJPY
|1539
|GBPUSD
|1033
|EURUSD
|873
|USDCHF
|512
|BTCUSD
|96
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|2.4K
|USDJPY
|2K
|XAUAUD
|7K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|821
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|13K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|49K
|USDJPY
|990
|XAUAUD
|-137K
|EURJPY
|28K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|-1.9K
|USDCHF
|-25K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15 771.43 USD
En kötü işlem: -905 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +104.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 302.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 1422
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 399 USD
905%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
34
99%
19 417
71%
100%
2.08
3.28
USD
USD
14%
1:500