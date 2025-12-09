シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  399  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 039%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23 059
利益トレード:
16 276 (70.58%)
損失トレード:
6 783 (29.42%)
ベストトレード:
15 771.43 USD
最悪のトレード:
-904.75 USD
総利益:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
総損失:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
最大連続の勝ち:
111 (104.68 USD)
最大連続利益:
16 189.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
96.15%
最大入金額:
6.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1177
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
17.02
長いトレード:
12 845 (55.70%)
短いトレード:
10 214 (44.30%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
3.18 USD
平均利益:
8.78 USD
平均損失:
-10.28 USD
最大連続の負け:
15 (-4 302.71 USD)
最大連続損失:
-4 302.71 USD (15)
月間成長:
21.28%
年間予想:
258.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.35 USD
最大の:
4 302.71 USD (9.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.07% (2 444.85 USD)
エクイティによる:
11.85% (9 316.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 10161
GBPJPY 2962
XAUAUD 2483
USDJPY 2405
EURJPY 1980
GBPUSD 1281
EURUSD 1027
USDCHF 664
BTCUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 2.9K
XAUAUD 11K
USDJPY 2.4K
EURJPY 3.9K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.2K
USDCHF 14K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 41K
XAUAUD -233K
USDJPY -1.6K
EURJPY 21K
GBPUSD -15K
EURUSD -876
USDCHF -29K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15 771.43 USD
最悪のトレード: -905 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +104.68 USD
最大連続損失: -4 302.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 より多く...
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
レビューなし
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください