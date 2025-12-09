- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23 059
利益トレード:
16 276 (70.58%)
損失トレード:
6 783 (29.42%)
ベストトレード:
15 771.43 USD
最悪のトレード:
-904.75 USD
総利益:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
総損失:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
最大連続の勝ち:
111 (104.68 USD)
最大連続利益:
16 189.68 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
96.15%
最大入金額:
6.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1177
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
17.02
長いトレード:
12 845 (55.70%)
短いトレード:
10 214 (44.30%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
3.18 USD
平均利益:
8.78 USD
平均損失:
-10.28 USD
最大連続の負け:
15 (-4 302.71 USD)
最大連続損失:
-4 302.71 USD (15)
月間成長:
21.28%
年間予想:
258.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.35 USD
最大の:
4 302.71 USD (9.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.07% (2 444.85 USD)
エクイティによる:
11.85% (9 316.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10161
|GBPJPY
|2962
|XAUAUD
|2483
|USDJPY
|2405
|EURJPY
|1980
|GBPUSD
|1281
|EURUSD
|1027
|USDCHF
|664
|BTCUSD
|96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|2.9K
|XAUAUD
|11K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|14K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|41K
|XAUAUD
|-233K
|USDJPY
|-1.6K
|EURJPY
|21K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-876
|USDCHF
|-29K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15 771.43 USD
最悪のトレード: -905 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +104.68 USD
最大連続損失: -4 302.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
399 USD/月
1 039%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
37
99%
23 059
70%
96%
2.05
3.18
USD
USD
14%
1:500