Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 399 USD al mese
crescita dal 2025 905%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19 417
Profit Trade:
13 818 (71.16%)
Loss Trade:
5 599 (28.84%)
Best Trade:
15 771.43 USD
Worst Trade:
-904.75 USD
Profitto lordo:
122 425.55 USD (6 629 519 pips)
Perdita lorda:
-58 697.77 USD (4 654 669 pips)
Vincite massime consecutive:
111 (104.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
1192
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
14.81
Long Trade:
10 537 (54.27%)
Short Trade:
8 880 (45.73%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-10.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 302.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 302.71 USD (15)
Crescita mensile:
67.19%
Previsione annuale:
815.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.35 USD
Massimale:
4 302.71 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.07% (2 444.85 USD)
Per equità:
4.78% (3 399.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9358
GBPJPY 2379
USDJPY 1958
XAUAUD 1669
EURJPY 1539
GBPUSD 1033
EURUSD 873
USDCHF 512
BTCUSD 96
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 34K
GBPJPY 2.4K
USDJPY 2K
XAUAUD 7K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 821
EURUSD 1.1K
USDCHF 13K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
GBPJPY 49K
USDJPY 990
XAUAUD -137K
EURJPY 28K
GBPUSD -5.1K
EURUSD -1.9K
USDCHF -25K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 771.43 USD
Worst Trade: -905 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +104.68 USD
Massima perdita consecutiva: -4 302.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 1422
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
25 più
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.