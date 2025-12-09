- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19 417
Profit Trade:
13 818 (71.16%)
Loss Trade:
5 599 (28.84%)
Best Trade:
15 771.43 USD
Worst Trade:
-904.75 USD
Profitto lordo:
122 425.55 USD (6 629 519 pips)
Perdita lorda:
-58 697.77 USD (4 654 669 pips)
Vincite massime consecutive:
111 (104.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
1192
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
14.81
Long Trade:
10 537 (54.27%)
Short Trade:
8 880 (45.73%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
8.86 USD
Perdita media:
-10.48 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-4 302.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 302.71 USD (15)
Crescita mensile:
67.19%
Previsione annuale:
815.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.35 USD
Massimale:
4 302.71 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.07% (2 444.85 USD)
Per equità:
4.78% (3 399.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9358
|GBPJPY
|2379
|USDJPY
|1958
|XAUAUD
|1669
|EURJPY
|1539
|GBPUSD
|1033
|EURUSD
|873
|USDCHF
|512
|BTCUSD
|96
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|2.4K
|USDJPY
|2K
|XAUAUD
|7K
|EURJPY
|3.5K
|GBPUSD
|821
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|13K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|GBPJPY
|49K
|USDJPY
|990
|XAUAUD
|-137K
|EURJPY
|28K
|GBPUSD
|-5.1K
|EURUSD
|-1.9K
|USDCHF
|-25K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 771.43 USD
Worst Trade: -905 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +104.68 USD
Massima perdita consecutiva: -4 302.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 1422
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
399USD al mese
905%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
34
99%
19 417
71%
100%
2.08
3.28
USD
USD
14%
1:500