СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 399 USD в месяц
прирост с 2025 1 027%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22 746
Прибыльных трейдов:
16 071 (70.65%)
Убыточных трейдов:
6 675 (29.35%)
Лучший трейд:
15 771.43 USD
Худший трейд:
-904.75 USD
Общая прибыль:
141 285.08 USD (7 130 946 pips)
Общий убыток:
-68 838.70 USD (5 260 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
111 (104.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 189.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
96.15%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1503
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
16.84
Длинных трейдов:
12 616 (55.46%)
Коротких трейдов:
10 130 (44.54%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-10.31 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 302.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 302.71 USD (15)
Прирост в месяц:
49.52%
Годовой прогноз:
600.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.35 USD
Максимальная:
4 302.71 USD (9.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.07% (2 444.85 USD)
По эквити:
11.85% (9 316.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10076
GBPJPY 2922
XAUAUD 2400
USDJPY 2368
EURJPY 1945
GBPUSD 1267
EURUSD 1018
USDCHF 654
BTCUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 2.8K
XAUAUD 11K
USDJPY 2.4K
EURJPY 3.8K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.2K
USDCHF 14K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
GBPJPY 45K
XAUAUD -229K
USDJPY -2.1K
EURJPY 23K
GBPUSD -15K
EURUSD -926
USDCHF -30K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15 771.43 USD
Худший трейд: -905 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +104.68 USD
Макс. убыток в серии: -4 302.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1721
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
еще 26...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFSID Trading Central Pro
399 USD в месяц
1 027%
0
0
USD
80K
USD
36
99%
22 746
70%
96%
2.05
3.19
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.