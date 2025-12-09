- Прирост
Всего трейдов:
22 746
Прибыльных трейдов:
16 071 (70.65%)
Убыточных трейдов:
6 675 (29.35%)
Лучший трейд:
15 771.43 USD
Худший трейд:
-904.75 USD
Общая прибыль:
141 285.08 USD (7 130 946 pips)
Общий убыток:
-68 838.70 USD (5 260 272 pips)
Макс. серия выигрышей:
111 (104.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 189.68 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
96.15%
Макс. загрузка депозита:
6.42%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
1503
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
16.84
Длинных трейдов:
12 616 (55.46%)
Коротких трейдов:
10 130 (44.54%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
8.79 USD
Средний убыток:
-10.31 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-4 302.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 302.71 USD (15)
Прирост в месяц:
49.52%
Годовой прогноз:
600.86%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.35 USD
Максимальная:
4 302.71 USD (9.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.07% (2 444.85 USD)
По эквити:
11.85% (9 316.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10076
|GBPJPY
|2922
|XAUAUD
|2400
|USDJPY
|2368
|EURJPY
|1945
|GBPUSD
|1267
|EURUSD
|1018
|USDCHF
|654
|BTCUSD
|96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|2.8K
|XAUAUD
|11K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|3.8K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|14K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPJPY
|45K
|XAUAUD
|-229K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|23K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-926
|USDCHF
|-30K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15 771.43 USD
Худший трейд: -905 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +104.68 USD
Макс. убыток в серии: -4 302.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1721
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
еще 26...
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
