- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23 059
Transacciones Rentables:
16 276 (70.58%)
Transacciones Irrentables:
6 783 (29.42%)
Mejor transacción:
15 771.43 USD
Peor transacción:
-904.75 USD
Beneficio Bruto:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
Pérdidas Brutas:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
111 (104.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
96.15%
Carga máxima del depósito:
6.42%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
1177
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
17.02
Transacciones Largas:
12 845 (55.70%)
Transacciones Cortas:
10 214 (44.30%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
3.18 USD
Beneficio medio:
8.78 USD
Pérdidas medias:
-10.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-4 302.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 302.71 USD (15)
Crecimiento al mes:
21.28%
Pronóstico anual:
258.16%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.35 USD
Máxima:
4 302.71 USD (9.02%)
Reducción relativa:
De balance:
14.07% (2 444.85 USD)
De fondos:
11.85% (9 316.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10161
|GBPJPY
|2962
|XAUAUD
|2483
|USDJPY
|2405
|EURJPY
|1980
|GBPUSD
|1281
|EURUSD
|1027
|USDCHF
|664
|BTCUSD
|96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|2.9K
|XAUAUD
|11K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|14K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|41K
|XAUAUD
|-233K
|USDJPY
|-1.6K
|EURJPY
|21K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-876
|USDCHF
|-29K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15 771.43 USD
Peor transacción: -905 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +104.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 302.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
otros 26...
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
399 USD al mes
1 039%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
37
99%
23 059
70%
96%
2.05
3.18
USD
USD
14%
1:500