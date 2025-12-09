SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 399 USD al mes
incremento desde 2025 1 039%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23 059
Transacciones Rentables:
16 276 (70.58%)
Transacciones Irrentables:
6 783 (29.42%)
Mejor transacción:
15 771.43 USD
Peor transacción:
-904.75 USD
Beneficio Bruto:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
Pérdidas Brutas:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
111 (104.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
96.15%
Carga máxima del depósito:
6.42%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
1177
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
17.02
Transacciones Largas:
12 845 (55.70%)
Transacciones Cortas:
10 214 (44.30%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
3.18 USD
Beneficio medio:
8.78 USD
Pérdidas medias:
-10.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-4 302.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 302.71 USD (15)
Crecimiento al mes:
21.28%
Pronóstico anual:
258.16%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.35 USD
Máxima:
4 302.71 USD (9.02%)
Reducción relativa:
De balance:
14.07% (2 444.85 USD)
De fondos:
11.85% (9 316.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10161
GBPJPY 2962
XAUAUD 2483
USDJPY 2405
EURJPY 1980
GBPUSD 1281
EURUSD 1027
USDCHF 664
BTCUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 2.9K
XAUAUD 11K
USDJPY 2.4K
EURJPY 3.9K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.2K
USDCHF 14K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 41K
XAUAUD -233K
USDJPY -1.6K
EURJPY 21K
GBPUSD -15K
EURUSD -876
USDCHF -29K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15 771.43 USD
Peor transacción: -905 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +104.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 302.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
otros 26...
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFSID Trading Central Pro
399 USD al mes
1 039%
0
0
USD
67K
USD
37
99%
23 059
70%
96%
2.05
3.18
USD
14%
1:500
