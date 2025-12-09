SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 399 USD por mês
crescimento desde 2025 1 039%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23 059
Negociações com lucro:
16 276 (70.58%)
Negociações com perda:
6 783 (29.42%)
Melhor negociação:
15 771.43 USD
Pior negociação:
-904.75 USD
Lucro bruto:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
Perda bruta:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
111 (104.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
96.15%
Depósito máximo carregado:
6.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1177
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
17.02
Negociações longas:
12 845 (55.70%)
Negociações curtas:
10 214 (44.30%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
8.78 USD
Perda média:
-10.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 302.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 302.71 USD (15)
Crescimento mensal:
21.28%
Previsão anual:
258.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.35 USD
Máximo:
4 302.71 USD (9.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.07% (2 444.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.85% (9 316.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10161
GBPJPY 2962
XAUAUD 2483
USDJPY 2405
EURJPY 1980
GBPUSD 1281
EURUSD 1027
USDCHF 664
BTCUSD 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 2.9K
XAUAUD 11K
USDJPY 2.4K
EURJPY 3.9K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.2K
USDCHF 14K
BTCUSD 335
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY 41K
XAUAUD -233K
USDJPY -1.6K
EURJPY 21K
GBPUSD -15K
EURUSD -876
USDCHF -29K
BTCUSD 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15 771.43 USD
Pior negociação: -905 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +104.68 USD
Máxima perda consecutiva: -4 302.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
Coinexx-Live
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
•     Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
•     Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
•     Minimum Deposit: 5,000 USD
•     Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
•     Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
•     Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFSID Trading Central Pro
399 USD por mês
1 039%
0
0
USD
67K
USD
37
99%
23 059
70%
96%
2.05
3.18
USD
14%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.