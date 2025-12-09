- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23 059
Negociações com lucro:
16 276 (70.58%)
Negociações com perda:
6 783 (29.42%)
Melhor negociação:
15 771.43 USD
Pior negociação:
-904.75 USD
Lucro bruto:
142 953.34 USD (7 186 757 pips)
Perda bruta:
-69 717.29 USD (5 326 979 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
111 (104.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16 189.68 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
96.15%
Depósito máximo carregado:
6.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1177
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
17.02
Negociações longas:
12 845 (55.70%)
Negociações curtas:
10 214 (44.30%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
8.78 USD
Perda média:
-10.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-4 302.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 302.71 USD (15)
Crescimento mensal:
21.28%
Previsão anual:
258.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.35 USD
Máximo:
4 302.71 USD (9.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.07% (2 444.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.85% (9 316.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10161
|GBPJPY
|2962
|XAUAUD
|2483
|USDJPY
|2405
|EURJPY
|1980
|GBPUSD
|1281
|EURUSD
|1027
|USDCHF
|664
|BTCUSD
|96
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|2.9K
|XAUAUD
|11K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|3.9K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|14K
|BTCUSD
|335
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|41K
|XAUAUD
|-233K
|USDJPY
|-1.6K
|EURJPY
|21K
|GBPUSD
|-15K
|EURUSD
|-876
|USDCHF
|-29K
|BTCUSD
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15 771.43 USD
Pior negociação: -905 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +104.68 USD
Máxima perda consecutiva: -4 302.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1741
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
26 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
AFSID Trading Central Pro | www.afs-id.com
AFSID Pro Global Investment is a premium Expert Advisor built on MetaTrader 4/5, designed for multi‑asset trading with strict risk management and global diversification. The EA combines advanced algorithmic strategies with adaptive entry/exit logic to deliver consistent performance across major markets.
• Platform: MetaTrader 4/5 (MT4+MT5)
• Pairs Traded: XAUUSD, GBPJPY, USDJPY, EURJPY
• Minimum Deposit: 5,000 USD
• Strategy: Multi‑timeframe analysis with volatility‑based risk control
• Execution: Fast, low‑latency order handling suitable for ECN/STP brokers
• Monitoring: Full transparency via Myfxbook
Goal: Provide a scalable, professional, and transparent automated trading solution for investors seeking global exposure with disciplined risk management.
Sem comentários
